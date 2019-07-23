“Луйс” предлагает равномерное повышение зарплат сотрудников мэрии на 30%

Фракция “Луйс” Совета старейшин Еревана представила вопрос повышения зарплат сотрудников мэрии Еревана. Как передаетАрменпресс, руководитель фракции Давид Хажакян на своей странице в Facebook написал, что они неоднократно отмечали о необходимости равномерного повышения зарплат, особенно профессиональных звеньев аппарата мэрии Еревана. Этот вопрос был обсужден на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана 8 мая, однако мэр Еревана АйкМарутян снял проект с повестки, поскольку в этом вопросе не было консенсуса. Руководитель фракции “Луйс” написал, что они были против поляризованного повышения зарплат, при которой зарплата мэра должна была удвоиться, а профессиональных звеньев поднялась бы на четверть.

“После отзыва проекта мэр так и не представил нового проекта, оставив неудовлетворенными ожидания, возникшие в аппарате. По представленному приложению мы предлагаем пропорциональное повышение зарплат на 30%, чего не происходило за прошедшие 8 лет. Мы предлагаем мэру обсудить ставки и утвердить их на внеочередном заседании Совета старейшин”,- написал Хажакян.

На внеочередном заседании Совета старейшин Еревана 8 мая планировалось принять решение об изменении штатных расписаний, согласно которому мэрии предлагалось повысить зарплаты 1700 сотрудников на 30%.

Согласно новому проекту, разработанному фракцией “Луйс”, зарплата мэра вместо 575 тыс. драмов составит 741 тыс. драмов, зарплаты начальников управлений мэрии вместо 346 тыс. драмов - 501 тыс. драмов, зарплата первого заместителя мэра вместо 478 тыс. драмов - 669 тыс. драмов, а зарплаты заместителей вместо 443 тыс. драмов - 620 тыс. драмов. Зарплаты руководителей административных районов Еревана вместо 400 тысяч драмов предлагается повысить до 480 тысяч драмов. Зарплату главного архитектора Еревана предлагается вместо 443 тысяч драмов повысить до 620 тысяч драмов.

Ранее мэрия предлагала повысить зарплату мэра до 1 млн 200 тыс. драмов, а зарплаты начальников всех управлений до 641 тыс. драмов, зарплаты руководителей административных районов до 773 тыс. драмов. Зарплата первого заместителя мэра Еревана предлагалась в размере 947 тыс. драмов, остальных двух заместителей - 912 тыс. драмов. ЗарплатуглавногоархитектораЕреванапредлагаласьповыситьдо 912 тысячдрамов.