Президент предложил Министерству иностранных дел учредить премию имени Армана Киракосяна

Президент РА Армен Саркисян предложил Министерству иностранных дел учредить премию для молодых армянских дипломатов имени Армана Киракосяна.

Как передает «Арменпресс», это предложение было озвучено 23 июля на церемонии вручения Ордена Почета Арману Киракосяну за многолетнюю безупречную дипломатическую службу.

“В связи с сегодняшним днем у меня есть предложение министру иностранных дел и министерству, чтобы подумать об учреждении ежегодной премии для молодых армянских дипломатов имени Армана Киракосяна, она ежегодно будет вручаться лучшему молодому, талантливому дипломату, который в течение года в сфере дипломатии добьется блестящих успехов”, - сказал Саркисян.

Присутствовавший на церемонии вручения ордена министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян рассказал о своих воспоминаниях, связанных с Арманом Киракосяном, отметив, что Киракосян был путеводителем для каждого дипломата.

“Арман Киракосян выполнил свою миссию, создал традицию, культуру становления и развития армянской государственности, дипломатической службы Армении. Именно этим Арман Киракосян является путеводителем для каждого дипломата. Это был путеводитель о том, что означает порядочность, преданность своему народу, своему государству, своей работе” - сказал Мнацаканян.

На церемонии вручения ордена присутствовали также министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сотрудники дипломатической службы, историки, друзья Армана Киракосяна.

6 июня в возрасте 63 лет ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Арман Джонович Киракосян.

Арман Киракосян родился в 1956 году в Ереване. В 1977 г. окончил факультет истории и географии Армянского государственного педагогического института им. Хачатура Абовяна. В 1980 г. аспирантуру кафедры общей истории того же института. С 1991 г. он был вовлечен в дипломатическую службу. В 1991-1994 гг. был первым заместителем министра иностранных дел РА. В 1992 – 1993 гг. исполняющим обязанности министра иностранных дел РА.

В 1994 – 1999 гг. дипломатическую службу продолжил в Греции в качестве чрезвычайного и полномочного посла РА, по совместительству был назначен послом Армении в Кипре, Словении, Хорватии, Албании и Федеративной Республике Югославия. В 2005 - 2011 гг. чрезвычайный и полномочный посол РА в США, постоянный наблюдатель РА в Организации Американских Государств, в 2005 – 2011 гг. занимал должность заместителя министра иностранных дел Армении. В 2011 - 2018гг. был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Австрийской республике, руководителем миссии РА в ОБСЕ, постоянным представителем Республики Армения в офисе ООН в Вене и других международных организациях. В 2016 – 2019 гг. по совместительству был чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Хорватии. В ноябре 2018 г. был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Арман Киракосян оставил большой след и в армянской историографии. Он доктор исторических наук, автор многочисленных научных трудов и статей. Ценные труды Армана Киракосяна об армянском вопросе и Геноциде армян были переведены также и на иностранные языки и сыграли важную роль в деле популяризации этих вопросов. Арман Киракосян был удостоен многочисленных правительственных и общественных наград. В 2017 году был награжден медалью “За заслуги перед Отечеством” 1-ой степени.