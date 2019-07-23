Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Мосгорсуд продлил до 28 октября меру пресечения в виде запрета определенных действий трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением Московского городского суда продлен срок запрета определенных действий в отношении обвиняемых Хачатурян Крестины, Ангелины до 28 октября", - сказала представитель суда.

Ранее суд принял аналогичное решение в отношении Марии Хачатурян, которая на момент убийства была несовершеннолетней. Все трое не смогут покидать свои дома без разрешения следователя.

Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца.