Гроссмейстер Карен Григорян - победитель Сиудад де Трес Кантос Опен

Гроссмейстер Карен Григорян на международном турнире в Испании одержал победу. Как передает «Арменпресс», в испанском городе Трес Кантос завершился международный турнир Сиудад де Трес Кантос, в котором приняли участие 100 шахматистов из 12 стран. На турнире Армению представлял гроссмейстер Карен Григорян, который из 9 возможных набрал 7.5 очков и стал единоличным победителем турнира. Григорян также на 5 пунктов улучшил и свой индивидуальный рейтинг.

Григорян в Испании играл и на другом международном турнире - Кампус Оуренс, в котором принимали участие 67 шахматистов из 7 стран. В этом турнире Григорян набрал 7 очков из 9 возможных и поделил 2-3 места с гроссмейстером Пересом Гонсалесом.

После подсчета дополнительных показателей Григорян вышел на 3-е место.

Победителем турнира стал гроссмейстер Мариус Манолече, набравший 7.5 очков.