В суде общей юрисдикции продолжается судебное заседание по делу Григоряна и Амирян

В суде общей юрисдикции Еревана продолжается судебное заседание по делу бывшего председателя правления Союза добровольцев “Еркрапа”, генерала Манвела Григоряна и его супруги Назик Амирян.

Как передает «Арменпресс», на заседании председательствует судья Мнацакан Мартиросян.

Манвел Григорян вновь не явился в суд из-за плохого состояния здоровья, о чем в суд был представлен документ.

В суд вызвана врач-эндокринолог Григоряна Лусине Мамиконян, поскольку она является одним из тех судебно-медицинских экспертов, которых защита попросила включить в состав комиссии экспертизы.

Ходатайство о назначении межведомственной судебно-медицинской экспертизы представила прокуратура.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение в том, что он незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретал, перевозил и незаконно хранил в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершал хищения разного рода.

Назик Амирян предъявлено обвинение в том, что, она незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с мужем Манвелом Григоряном, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретала, перевозила и незаконно хранила в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершала хищения разного рода.