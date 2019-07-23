Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

Омбудсмен впервые в качестве стороны привлечен к рассмотрению жалобы по государственным закупкам


Аппарат защитника прав человека Армении на основании жалобы бизнес-организации впервые в качестве стороны был привлечен к рассмотрению жалобы о государственных закупках. Как сообщили «Арменпресс» в офисе омбудсмена Армении, в частности, руководитель одной из организаций, участвовавших в срочном открытом конкурсе по закупкам для государственных нужд, не согласившись с результатами, обратился к лицу, рассматривающему жалобы по государственным закупкам, в то же время, представив ходатайство о привлечении аппарата защитника прав человека в качестве стороны для рассмотрения жалобы.

Этот прецедент особенно важен для гарантирования эффективной защиты прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей - одно из приоритетных направлений работы защитника прав человека.

С этой точки зрения омбудсмен еще раз подчеркивает важность соблюдения государственными органами принципов определенности и четкости в процессе организации закупок, что позволит предпринимателям эффективно реализовывать свои права.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации