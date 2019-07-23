Омбудсмен впервые в качестве стороны привлечен к рассмотрению жалобы по государственным закупкам

Аппарат защитника прав человека Армении на основании жалобы бизнес-организации впервые в качестве стороны был привлечен к рассмотрению жалобы о государственных закупках. Как сообщили «Арменпресс» в офисе омбудсмена Армении, в частности, руководитель одной из организаций, участвовавших в срочном открытом конкурсе по закупкам для государственных нужд, не согласившись с результатами, обратился к лицу, рассматривающему жалобы по государственным закупкам, в то же время, представив ходатайство о привлечении аппарата защитника прав человека в качестве стороны для рассмотрения жалобы.

Этот прецедент особенно важен для гарантирования эффективной защиты прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей - одно из приоритетных направлений работы защитника прав человека.

С этой точки зрения омбудсмен еще раз подчеркивает важность соблюдения государственными органами принципов определенности и четкости в процессе организации закупок, что позволит предпринимателям эффективно реализовывать свои права.