Цены на цветные металлы - 22-07-19

ЛОНДОН, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.08% и составила 1836.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.79% и составила 6030.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 3.37% и составила 2007.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.45% и составила 14375.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.42% и составила 17735.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.29% и составила 2406.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 25970.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.