За минувшие трое суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 104 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 19 и 22 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 104 случая преступлений, из них 11 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 30 случаев причинения телесных повреждений, 24 случая кражи личного имущества, 12 случаев мошенничества, 9 случаев побоев, 3 случая хулиганства, по 2 случая присвоения или растраты и изъятия оружия и боеприпасов, угрозы убийством и злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю убийства, похищения человека, вымогательства, изнасилования или попытки изнасилования, кражи государственного или общественного имущества, фальшивомонетничества, обнаружения наркотиков, неисполнения судебного приговора, нарушения требований решения о неотложном вмешательстве, незаконной вырубки деревьев, совершения непристойных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста и применения насилия в отношении представителя власти.

За данный период найдены 9 человек, находящихся в розыске, еще 7 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 4 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 4 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 6 случаев квартирной кражи, 4 случая кражи личного имущества и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 35 ДТП: 2 человека погибли, 51 человек получил телесные повреждения разных степеней тяжести.