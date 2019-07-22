Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Юкия Амано

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“С глубокой скорбью узнал о смерти генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано.

Как опытный руководитель генеральный директор Амано добился многочисленных достижений, руководя в эти полные вызовов времена Международным агентством по атомной энергии с большой мудростью и преданностью.

С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Ереване, в ходе которой мы обсудили представляющие взаимный интерес важнейшие вопросы. В Армении мы всегда будем помнить Юкию Амано как искреннего друга нашей страны, который внес значительный вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Армения и Международным агентством по атомной энергии.

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