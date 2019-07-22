Импорт автомобилей достигнет 70 тыс: автотаможня Норагавита будет работать в 7- дневном режиме

В Армении значительно вырос импорт автомобилей, а к концу июля количество импортированных автомобилей достигнет 70 тысяч. Начиная с 1 августа в отделах автотаможни Норагавота будет установлен семидневный рабочий график, а количество сотрудников увеличится на 6. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя комитета госдоходов Армении Шушаник Нерсисян.

«В 2018 году было импортировано около 67 тысяч автомобилей. В конце этого месяца этот показатель будет превышен, и у нас будет около 70 000 оформлений. Этот рост импорта обусловлен тем, что с 2020 года будет осуществлен переход к единому таможенному тарифу в рамках ЕАЭС», - отметила Нерсисян.

Она также сообщила, что, прогнозируя рост импорта, начиная с января 2019 года, установлена 6-дневная рабочая неделя для подразделений таможни в Норагавите, а также на 5 человек увеличился штат таможни. Одновременно началось активное оформление автомобилей во всех таможенных пунктах республики, а также осуществляют разгрузку автомобилей на таможенных складах. В настоящее время в Армении ежедневно регистрируется около 700 автомобилей, из которых около 500 оформляется в Норагавите.

«С 1 августа отделы таможни Норагавита будут работать с 7-дневным графиком, и еще на 6 сотрудников будет увеличен штат сотрудников. Погрузочно-разгрузочные работы на таможенных складах также будут проводиться по субботам. Таможенный склад "Метексим" переоснащен и в скором времени на этом складе также будут оформляться автомобили», - отметила Нерсисян.

В целях комплексного решения проблемы заместитель председателя КГД отметила важность выполнения поручения премьер-министра перенести автотаможню в Гюмри, где будут созданы все необходимые условия и соответствующие инфраструктуры для быстрой и легкой регистрации автомобилей. «Масштабные работы по выполнению поручения уже начались, и, как заявил премьер-министр, таможня будет перенесена в Гюмри к концу года», - отметила Нерсисян.