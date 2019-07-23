Праздник науки в новом учебном году: в Армении состоится Фестиваль науки

Новый учебный год в Армении отличится новой программой. Министерство образования, науки, культуры и спорта РА проведет Фестиваль науки. Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян в беседе с «Арменпресс» отметил, что цель этой программы - способствовать повышению интереса учащихся к науке.

“На самом деле, последние наблюдения и исследования позволяют сказать, что наши ученики проявляют большой интерес к науке, просто для них не создаются достаточные возможности. Кроме того, что проведением фестиваля мы попытаемся повысить интерес наших детей к науке, а также выявим потенциал, имеющийся в наших в школах, поймем, какие у нас есть проблемы переоснащения и какие проблемы улучшения условий, какие вопросы переподготовки и т.д.”, - сказал министр.

О формате проведения фестиваля министерство не спешит раскрывать подробностей, поскольку ряд вопросов все еще находится в стадии обсуждения, однако общая концепция ясна. Учащиеся школ, которые хотят участвовать в фестивале, могут представить новые идеи, исследовательские программы в различных областях науки. Сначала их будут рассматривать местные жюри по своим областям, затем из идей, прошедших в следующий тур главным жюри, будут выбраны лучшие. В жюри войдут лучшие специалисты по конкретным сферам. Министерство предусмотрело награды за идеи, программы, прошедшие в финальный этап, а победитель получит возможность представить свои инновационные идеи на Международном научно-техническом фестивале Intel (Intel International Science and Engineering Fair) в 2020 году. Этот международный фестиваль ежегодно объединяет около 1800 учеников из более чем 75 стран мира. Программа, занявшая первое место в конкурсе, получает премию Gordon Moore Award - 75,000 долларов США. Министр подчеркнул, что необходимо проведение программы на высоком уровне, на должном уровне. В организационных вопросах министерству содействует Ассоциация инженеров и ученых армян США. Подготовительные работы планируется начать с конца августа. В начале учебного года учащимся школ Армении будет представлена программа и суть фестиваля. Затем будет создан список школ, которые имеют лаборатории, возможности участвовать в подобных фестивалях, и которые, в свою очередь, могут стать локомотивом для других школ.

“Мы проведем переподготовку учителей, чтобы фестиваль прошел бы на высоком уровне. Мы затрудняемся сказать, будет ли вовлеченность всех школ в первый год, однако уверен, что из года в год интерес к этому фестивалю будет расти. Ученики в рамках своих интересов в сфере науки представят какую-либо новую идею, это может быть из биологии, информационных технологий, физики, химии, окружающей среды и т.д.”, - сказал Араик Арутюнян.

Министр подчеркнул, что переоснащение школ и улучшение условий являются одной из первоочередных задач. В ближайшее время старшие школы по ряду предметов будут оснащены более 300 лабораториями. Что касается улучшения условий зданий, то в этом направлении также предусмотрены конкретные программы. На заседании правительства 4 июля был одобрен ряд решений, согласно которым в более чем 400 учебных и спортивных заведениях планируется осуществить работы проектно-сметной документации по строительству, ремонту, разработке и переоснащению. На осуществление проектных работ капитальных программ в учебных заведениях выделено 536 млн драмов, на оснащение 284 инженерных лабораторий для развития робототехники в школах - 834, 25 млн драмов.

Анна Гзирян