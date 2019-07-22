Араик Арутюнян принял делегацию Немецкого университета “Вахенштефан Тридорф”

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян принял сегодня делегацию Университета прикладных наук Германии “Вахенштефан Тридорф” во главе с президентом Университета Эриком Вьюэ. Университет специализируется в области зеленой инженерии и во всех образовательных программах придает большое значение эффективному использованию природных ресурсов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью министерства, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Национальным аграрным университетом Армении и Университетом “Вахенштефан Тридорф”, еще раз было подчеркнуто, что исследование не должно быть оторвано от реальности, оно должно быть максимально прикладным.

Министр Араик Арутюнян в ходе встречи отметил, что одним из приоритетов Национального аграрного университета Армении является внедрение в Армении новых технологий, которые будут опробованы на сельскохозяйственных предприятиях и будут содействовать развитию сферы.

В этом плане университет “Вахенштефан Тридорф” может стать партнером образовательной системы Армении.

В ходе встречи стороны коснулись также возможностей сотрудничества в рамках программы “Стабильное школьное питание” и модернизации сельскохозяйственных колледжей и реализации программ переподготовки специалистов.