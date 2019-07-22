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Айк Мартиросян - второй в быстрых шахматах


Гроссмейстер Айк Мартиросян занял второе место в швейцарском международном турнире по быстрым шахматам. Как передает «Арменпресс», в турнире в городе Бил Мартиросян, набрав 7,5 очков из 9 возможных, занял второе место. На первом месте Михаил Антипов из России, набравший 8 очков.

Другой представитель Армении - Мануэл Петросян - 11-й с 6,5 очками.

Всего в турнире по быстрым шахматам принимали участие 150 шахматистов.




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