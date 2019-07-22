Болтон заявил, что Иран непосредственно угрожает безопасности стран Западного полушария

Иран и ливанская шиитская организация "Хезболлах" оказывают помощь венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро и непосредственно угрожают безопасности стран Западного полушария. Соответствующее сообщение разместил в Twitter в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он утверждает, что Иран и "Хезболлах" поддерживают осуществляемые Мадуро в Боливарианской Республике "репрессии, пытки и убийства невинных венесуэльцев, а также непосредственно угрожают безопасности региона". "Мы продолжим разоблачать соратников Мадуро и усилия Ирана по осуществлению своей деятельности в Западном полушарии", - заключил Болтон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.