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У председателя Следственного комитета Арцаха новые заместители


22 июля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому Нарек Григорян назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Арцах, начальником территориального следственного управления.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Другим указом главы государства Араик Нерсисян  назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Арцах, начальником управления по особо важным делам.




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