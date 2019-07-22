Президент Саркисян посетил Ванадзорский технологический центр

В рамках рабочего визита в Лорийскую область президент республики Армен Саркисян посетил технологический центр Ванадзора, ознакомился с деятельностью Центра. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, директор Патвакан Ахинян отметил, что целью центра является создание благоприятной бизнес-среды для технологических компаний.

Центр помогает начинающим компаниям, технологическим командам претворять свои идеи в успешный бизнес. С 2016 года в акселерационных программах центра приняли участие около 30 команд. Другое направление деятельности касается развития профессиональных возможностей. Организуются различные курсы программирования для лиц всех возрастов, начиная с детей в возрасте 10 лет.

Президент республики обошел территорию центра, побеседовал с участвующими в курсах детьми, затем встретился с представителями расположенных в центре компаний, поинтересовался их деятельностью, а также ответил на их вопросы. Президент призвал их думать более масштабно. “Мой призыв к Вам таков: думайте по-крупному. Чем мельче мы будем думать, тем меньше будем развиваться. Следовательно, мы будем существовать, а не побеждать. Это очень существенно”, - подчеркнул президент. – “В вашей творческой жизни думайте по-крупному, не бойтесь сталкиваться с кажущимися непреодолимыми или трудными проблемами, пробуйте их решать. Если у Вас, например, есть современная быстрая интернет-связь и возможность связаться с вашими партнерами, узнать, что есть на рынке, нет никаких причин, чтобы Вы не смогли бы добиться такого же творческого успеха, как и будучи за рубежом. Нет такой причины. В двадцать первом веке мир быстро меняется, и тот, кто этого не заметит, он опоздает”.

Он посоветовал ходить в соответствии с этими изменениями и создавать такие продукты, которые будут конкурентоспособными в мире. Он посоветовал шагать в соответствии с этими изменениями и создавать такие продукты, которые будут конкурентоспособными в мире. Чтобы быть конкурентоспособными, мы должны иметь лучший продукт. Его модель у нас есть, в сельском хозяйстве у нас есть хайтек - коньяк. Из того же винограда мы готовим коньяк, который не что иное, как хайтек виноградного сока. То есть, если мы где-то что-то должны развивать, это, по крайней мере, должно быть таким как армянский коньяк. Если мы здесь развиваем хайтек, он должен быть на уровне лучшего искусственного интеллекта”, - подчеркнул президент. – “Для достижения этого мы должны пройти путь - все вместе, и государство также должно содействовать этому. Этот путь мы должны пройти быстро, и здесь одна из основных проблем – образование”.

Отметив, что заниматься наукой, технологиями важно и интересно, президент Саркисян призвал молодых предпринимателей любить и получать удовольствие от той работы, которую они выполняют.