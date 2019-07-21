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Посол Садоян принял участие  в  празднике, посвященном ашугу Дживани


В  селе Карцах (Самцхе-Джавахетия) отметили День Дживани. В  празднике, посвященном ашугу Дживани, приняли участие посол РА  в Грузии Рубен Садоян   и представители посольства.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы посольства  в Facebook.

«Праздник  начался богослужением  в сельской  церкви  Святого Иоанна Предтечи, после  чего сельчане  возложили цветы  к  памятнику композитору и посетили Дом-музей Дживани. 

Посол Садоян подарил Дому-музею Дживани  картину  известного грузинского художника армянского происхождения  Тенгиза Микоянца», - говорится в  сообщении.

 




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