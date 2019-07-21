Посол Садоян принял участие  в  празднике, посвященном ашугу Дживани

В селе Карцах (Самцхе-Джавахетия) отметили День Дживани. В празднике, посвященном ашугу Дживани, приняли участие посол РА в Грузии Рубен Садоян и представители посольства.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы посольства в Facebook.

«Праздник начался богослужением в сельской церкви Святого Иоанна Предтечи, после чего сельчане возложили цветы к памятнику композитору и посетили Дом-музей Дживани.

Посол Садоян подарил Дому-музею Дживани картину известного грузинского художника армянского происхождения Тенгиза Микоянца», - говорится в сообщении.