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В  Бюрегаване сгорело 20 га растительного покрова и 80 плодовых деревьев


20 июля   в 19:27 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что  в ущелье  Арзни (Котайкская область) горят травяные  участки,   необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в Бюрегаване, недалеко от бывшего производственного предприятия.

Пожар был купирован в 21:35 часов, потушен в 21:55.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, сгорело 20 га растительного покрова и 80 плодовых деревьев, деревянный домик (около 6 кв/м) и деревянные  части крыши каменного дома (около 9 кв/м).

 




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