В  Бюрегаване сгорело 20 га растительного покрова и 80 плодовых деревьев

20 июля в 19:27 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в ущелье Арзни (Котайкская область) горят травяные участки, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в Бюрегаване, недалеко от бывшего производственного предприятия.

Пожар был купирован в 21:35 часов, потушен в 21:55.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, сгорело 20 га растительного покрова и 80 плодовых деревьев, деревянный домик (около 6 кв/м) и деревянные части крыши каменного дома (около 9 кв/м).