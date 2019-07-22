Мероприятия предстоящие 22 июля

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 22 июля, в административном комплексе Министерства обороны Армении премьер-министр Никол Пашинян примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам военно-учебных заведений.

С журналистами встретится директор Института востоковедения Рубен Сафрастян. Он представит свои наблюдения по поводу последних развитий вокруг Сирии.

В Ереване пройдет 17-й Международный форум армянского офтальмологического проекта и детской больницы Лос-Анджелеса, посвященный офтальмологии, неонатологии и эндокринологии. На конференции выступят специалисты из известных больниц и университетов.

С пресс-конференцией выступит руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский. Он подведет итоги своей дипломатической миссии в Армении.

С журналистами встретится бывший мэр Еревана Ваагн Хачатрян. Он затронет первоочередные задачи действующей власти Еревана и существующие проблемы.

В Армении в связи с жарой существует пожароопасная ситуация. Представитель МЧС РА Сергей Айрапетян представит статистические данные о пожарах и превентивные меры.

Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.am

Следите за нами также в Twitter и Facebook.