Мероприятия предстоящие 22 июля
Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:
Сегодня, 22 июля, в административном комплексе Министерства обороны Армении премьер-министр Никол Пашинян примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам военно-учебных заведений.
С журналистами встретится директор Института востоковедения Рубен Сафрастян. Он представит свои наблюдения по поводу последних развитий вокруг Сирии.
В Ереване пройдет 17-й Международный форум армянского офтальмологического проекта и детской больницы Лос-Анджелеса, посвященный офтальмологии, неонатологии и эндокринологии. На конференции выступят специалисты из известных больниц и университетов.
С пресс-конференцией выступит руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский. Он подведет итоги своей дипломатической миссии в Армении.
С журналистами встретится бывший мэр Еревана Ваагн Хачатрян. Он затронет первоочередные задачи действующей власти Еревана и существующие проблемы.
В Армении в связи с жарой существует пожароопасная ситуация. Представитель МЧС РА Сергей Айрапетян представит статистические данные о пожарах и превентивные меры.
Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.am
Следите за нами также в Twitter и Facebook.