Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары, предупредило в пятницу федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA.

"В центральной и восточной части США 147 миллионов человек сейчас находятся в зоне предупреждения о жаре", - говорится в сообщении.

Население США составляет более 320 миллионов человек. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Жара продолжится на выходных от Великих равнин и Среднего Запада до восточного побережья. Сочетание жары и влажности может создать опасную ситуацию. Не забывайте, что ведущая причина связанных с погодой смертей в США — это именно жара", - предупредило агентство в своем Twitter.

В субботу в Вашингтоне ожидается до плюс 38 по Цельсию, в Нью-Йорке - плюс 36. Но проблема не только в дневной жаре, но и в том, что ночью температура опускается недостаточно, чтобы восстановить тепловой баланс. В ночь на субботу температура превысит 26 градусов по Цельсию, но из-за повышенной влажности будет ощущаться как 32 градуса.