В Гюмри стартовал инвестиционный бизнес-форум «Мой шаг – во имя Ширакской области» — ПРЯМАЯ ТРА

Министерство территориального управления и областная администрация Ширака 20 июля в Технологическом центре Гюмри совместно инициировали инвестиционный бизнес-форум «Мой шаг – во имя Ширакской области» и выставку местной продукции.

С приветственным словом на открытии форума выступят премьер-министр РА Никол Пашинян и губернаторШиракской области Тигран Петросян, после чего состоятся панельные дискуссии. После официальнойчасти состоится презентация около 50инвестиционных проектов.

Конференция пройдет под лозунгом «Начни с Шираза». За несколько дней до конференции был запущен сайт www.shirak.biz .

Инициированный правительствомбизнес-форум «Мой шаг – во имя Ширакской области» нацелен на создание платформы, которая будет способствовать экономическому развитию общин посредством становления многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества местных и иностранных бизнесменов.

Форум дает возможность представить экономический потенциал региона, перспективы развития и четкие отраслевые инвестиционные проекты.

Как сообщилиАрменпресс в Ширакскойобластной администрации, исходя из специфики области, в работе конференцииустановленыследующие направления:IT, промышленность, туризм и сельское хозяйство.

Форум начался с выставки продукциипредприятий и сферы услуг Ширакской области, на которой участники ознакомятся с продукцией более 60 организаций и частных производителей.

В официальной части форума участвуют более 300 человек. Присутствуют премьер-министр Никол Пашинян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, руководители отраслевых ведомств, депутаты, аккредитованные в РА послы, государственные и частные компании, 50 зарубежных предпринимателей 150 местных бизнесменов и др.