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В Гюмри стартовал инвестиционный бизнес-форум «Мой шаг – во имя Ширакской области» — ПРЯМАЯ ТРА


Министерство территориального управления и областная администрация  Ширака 20 июля в Технологическом центре Гюмри совместно инициировали   инвестиционный  бизнес-форум «Мой  шаг – во имя Ширакской  области» и выставку местной  продукции.

С приветственным словом на открытии форума выступят премьер-министр РА Никол Пашинян и губернаторШиракской области Тигран Петросян, после чего   состоятся панельные дискуссии. После официальнойчасти состоится презентация около 50инвестиционных проектов.

Конференция пройдет под лозунгом «Начни с Шираза». За несколько дней до    конференции был запущен сайт www.shirak.biz . 

Инициированный правительствомбизнес-форум «Мой  шаг – во имя Ширакской  области»  нацелен на создание платформы, которая будет способствовать экономическому развитию общин посредством становления многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества местных и иностранных бизнесменов.

Форум дает возможность представить экономический потенциал региона, перспективы развития и четкие отраслевые инвестиционные проекты.

Как   сообщилиАрменпресс  в Ширакскойобластной администрации, исходя  из  специфики области, в работе  конференцииустановленыследующие направления:IT, промышленность, туризм и сельское хозяйство.

Форум начался с выставки  продукциипредприятий и сферы  услуг Ширакской области, на которой  участники ознакомятся с продукцией более 60 организаций  и частных производителей.    

В официальной части форума  участвуют более  300 человек. Присутствуют премьер-министр Никол Пашинян, министр территориального управления  и инфраструктур Сурен Папикян, руководители отраслевых ведомств, депутаты, аккредитованные в РА послы, государственные и частные  компании,  50 зарубежных предпринимателей 150  местных бизнесменов  и др.

 

 

 




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