Комиссия НС Арцаха одобрила Избирательный кодекс и прилагаемый к нему пакет законопроектов

Под председательством Овика Дживаняна 19-го июля состоялось заседание постоянной комиссии Национального собрания Республики Арцах по государственно-правовым вопросам.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, приглашенный на заседание министр юстиции Арарат Даниелян представил предложения депутата Айка Ханумяна и фракций "Движение-88", "Дашнакцутюн", "Демократия", по принятому Национальным собранием в первом чтении Избирательному кодексу и прилагаемому к нему пакету законопроектов, а также заключения Правительства относительно данных предложений. После обсуждения, комиссия проголосовала и дала положительное заключение для обсуждения пакета законопроектов на заседании предстоящей внеочередной сессии.

Далее министр юстиции представил законопроект "О партиях", принятый Национальным собранием в первом чтении, относительно которого предложение представила фракция "Дашнакцутюн". Арарат Даниелян коснулся данного предложения, обсудив с депутатами обоснования Правительства. Комиссия дала положительное заключение для обсуждения законопроекта во втором чтении на заседании предстоящей внеочередной сессии.