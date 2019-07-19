Вице-премьер Армении встретился с министром планирования Ирака

Находящийся в Нью-Йорке для участия в политическом форуме высокого уровня по вопросам стабильного развития ООН вице-премьер Тигран Авинян 17 июля встретился с министром планирования Ирака Нури Аль-Дулейми.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, Тигран Авинян отметил, что развитие отношений с Ираком является одним из приоритетов Армении на Ближнем Востоке.

Собеседники отметили взаимную заинтересованность в продолжительном развитии торгово-экономических связей, особенно с учетом значительного объема существующего товарооборота.

Стороны договорились в кратчайшие сроки предпринять шаги по формированию повестки армяно-иракской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и укреплению деловых связей. Нури Аль-Дулейми особо подчеркнул важность участия армянских архитектурных и строительных компаний в строительных проектах в Ираке. Была достигнута договоренность о детальном изучении перспектив сотрудничества в этой области.

Вице-премьер выразил удовлетворение в связи с активизацией туризма между странами и в то же время отметил, что необходимо пересмотреть частоту авиаперевозок.

Тигран Авинян отметил, что, учитывая динамично развивающийся ИТ-сектор Армении, существуют большие возможности в плане реализации взаимовыгодных проектов, и наша страна готова поделиться опытом внедрения электронного управления и цифровых технологий.

Собеседники отметили важность углубления гуманитарного сотрудничества, особенно реализации программ по обмену студентами.