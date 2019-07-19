КГД выявил незаконно приобретенные лекарства, подлежащие маркировке

Управление по расследованию и оперативному розыску Комитета государственных доходов в рамках функций, направленных на предотвращение и выявление налоговых правонарушений выявило очередной случай незаконной деятельности.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, в частности, сотрудники управления, реализовав полученные оперативные сведения, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий, в подвальном этаже одной из аптек, действующих на улице Грачья Кочара в Ереване, обнаружили незаконно приобретенные лекарства, подлежащие маркировке, в том числе и лекарства для лечения онкологии. По подготовленным материалам возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 210 Уголовного кодекса РА. В ходе расследования уголовного дела в аптеке был проведен осмотр, в ходе которого лекарства были изъяты для дальнейшего обследования.

Предпринимаются соответствующие меры для выяснения лиц, участвующих в преступлении, а также источников приобретения упомянутых лекарств.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.