Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием

Президент Армении Армен Саркисян подписал законы О внесении изменений в Уголовный кодекс Армении, О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, О внесении изменения в Закон “О тарифах на возмещение ущерба, причиненного животному и растительному миру вследствие экологических правонарушений”, О внесении дополнения в Уголовный кодекс Армении, О внесении изменения и дополнения в Закон “О структуре и деятельности правительства”, О внесении изменений в Закон “О государственной пошлине”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.