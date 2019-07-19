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Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием


Президент Армении Армен Саркисян подписал законы О внесении изменений в Уголовный кодекс Армении, О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, О внесении изменения в Закон “О тарифах на возмещение ущерба, причиненного животному и растительному миру вследствие экологических правонарушений”, О внесении дополнения в Уголовный кодекс Армении, О внесении изменения и дополнения в Закон  “О структуре и деятельности правительства”, О внесении изменений в Закон  “О государственной пошлине”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.




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