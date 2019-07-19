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Суд отложил рассмотрение апелляции на решение о наложении ареста на имущество Кочаряна


Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна 19 июля отложил рассмотрение алелляции прокуратуры на решение судьи Анны Данибекян о наложении ареста на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщает «Арменпресс», прокурор, подавший апелляционную жалобу, не явился на заседание, мотивируя это тем, что в это время он должен участвовать в рассмотрении другого дела. Судья Никогосян прервал заседание. За это время была установлена связь с прокурором для уточнения даты и времени назначения нового заседания. Обсуждалось также и время присутствия Роберта Кочаряна на заседании. Следующее заседание по данному делу состоится 24 июля в 12:00.

30 июля 2018 года,через 4 дня после предъявления обвинения Кочаряну, был наложен арест как на его имущество, так и на банковские счета.

7 июня суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Анны Данибекян частично удовлетворил жалобу адвоката Ованеса Худояна, зафиксировав нарушение прав Роберта Кочаряна.

Судебное заседание отложено до 24 июля.




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