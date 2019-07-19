В результате взрыва в Сисиане погиб 74-летний мужчина: возбуждено уголовное дело

18-го июля 2019 года в Сисиане неизвестное лицо с умыслом лишить жизни другого человека способом, опасным для жизни многих людей, при помощи проволоки приведя взрывное устройство, являющееся боеприпасом, в боевое положение, установило его на внешней части ручки металлической двери коридора, прилегающего к хлеву одного из домов на улице Камо города Сисиан. В результате чего хозяин дома около 05: 40, с целью выпустить скотину, открыл упомянутую дверь и от полученных от взрыва телесных повреждений скончался на месте.

Руководитель пресс-службы Следственного комитета Армении Наира Арутюнян сообщила «Арменпресс», что по факту в сисианском отделе Сюникского областного следственного управления СК РА возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 104 и ч. 1 ст. 235 УК РА.

Предпринимаются необходимые следственные, процессуальные, оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента и обнаружения лица, совершившего преступление.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.