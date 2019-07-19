МИД Венесуэлы: власти страны хотят прийти к мирному сосуществованию с оппозицией

Власти Венесуэлы ставят задачу добиться всеобъемлющих договоренностей о мирном сосуществовании и урегулировании конфликта на переговорах с оппозицией на Барбадосе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС глава МИД страны Хорхе Арреаса.

"Цель переговоров - политическое соглашение о сосуществовании, толерантности, мире, - сказал руководитель внешнеполитического ведомства. - Мы хотим взять под контроль глубокий конфликт, терзающий нашу страну уже много лет".

"Так что цель - это всеобъемлющие договоренности", - подчеркнул министр. "Нам нужен постоянный канал переговоров, который сохранялся бы, если потребуется, в течение нескольких лет, пока мы не разрешим все противоречия", - полагает он.