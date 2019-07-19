Давид Тоноян принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства в Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян 18 июля принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства в Армении Джудит Маргрет Фарнуорт и руководителя офиса Совета Европы в Ереване Наталью Вутову. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся начала и реализации новой программы “Права человека, женщины в Вооруженных силах Армении”, финансируемой правительством Великобритании и осуществляемой офисом СЕ в Ереване. Обеими сторонами была отмечена важность обеспечения продолжительности программы.

Указанная программа является логическим продолжением программы “Укрепление применения европейских стандартов прав человека в Вооруженных силах в Армении”, реализованной офисом СЕ в Ереване.

Цель программы “Права человека, женщины в Вооруженных силах Армении” - содействовать более эффективной защите прав человека в Вооруженных силах РА, обеспечению равных возможностей для женщин-военнослужащих, содействовать развитию возможностей Центра прав человека и этики МО РА.