“Айастани Анрапетутюн”: Музыка в Армении превратилась в мощное оружие террора

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Философия не особо смягчила наш разум. В этом замешательстве мы потеряли почти весь 20-й век, пик времени самосознания наций, и даже обретя независимость в конце века, не смогли выйти из цейтнота самопознания. Спустя 10 лет после нашей независимости, коммунистическое мировоззрение было выброшено из истории как несбыточная мечта и необратимый архаизм, но в традиционные идеологии не была влита свежая кровь, и сейчас дашнакский социализм или нждеизм республиканцев - самобытные заплаты на непорочном плакате “армянской души”, следовательно, скорее всего, являются идеологией сохранения репутации традиций партии, нежели партий, обладающих идеологией.

Ницше корни пессимизма, падения немецкого духа видел в трех причинах - пиво, христианство и музыка, которая последовала за барокко Моцарта и романтизмом Бетховена, то есть декаданс Вагнера.

…Остается наша музыка, которая в Армении, очевидно, по инициативе последних могикан пролетарской диктатуры - армянских водителей и звезд-самоучек на всех маршрутах, на улице, повсюду, превратилась в самое мощное оружие террора”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.