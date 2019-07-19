“Айастани Анрапетутюн”: Какова ситуация в туристической сфере Армении?

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Что должна делать Армения после ухудшения российско-грузинских отношений, и запрета российской стороны на воздушные перевозки в Грузию? В вопросе армяно-грузинского сотрудничества экономист Гагик Макарян предлагает два решения: Грузия будет перечислять депозиты, и армянские компании будут перевозить прибывших в Армению граждан в Грузию. А в случае не согласия по этому вопросу, турист на два дня остается в Армении, а потом едет в Грузию. Президент Армянской федерации туризма Мехак Апресян замечает, что подобный подход не новый. По его словам, многие заинтересованы в пребывании не только в одной стране, но и в нескольких странах региона в рамках регионального сотрудничества.

В этой ситуации это стало довольно актуальным. “Да, такая возможность есть, и было бы лучше активизировать это сотрудничество”.

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