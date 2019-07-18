За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 65 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 15 и 16 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 65 случаев преступлений, из них 6 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, по 12 случаев причинения телесных повреждений и мошенничества, по 4 случая кражи личного имущества и побоев, по 3 случая незаконной вырубки деревьев, злоупотребления должностными полномочиями и угрозы убийством, 2 случая обнаружения наркотиков, по 1 случа изнасилования или попытки изнасилования, квартирной кражи, присвоения или растраты, вымогательства, умышленного уничтожения имущества, фальшивомонетничества, хулиганства, взяточничества, распространения сведений о личной или семейной жизни, умышленного уклонения от выполнения решения о незамедлительном вмешательстве, подделки идентификационных номеров ТС, умышленного неисполнения судебного акта, воспрепятствования общению ребенка и родителя, повреждения имущества по неосторожности и ложного доноса.

За данный период в Полицию с явкой с повинной обратились 2 лиц, находящихся в розыске, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая кражи личного имущества и попытки квартирной кражи, по 1 случаю причинения телесных повреждений и ДТП.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 1 человек погиб, 22 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.