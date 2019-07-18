Премьер-министр Никол Пашинян принял премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Австралии Глэдис Береджиклян, которая находится в Армении с частным визитом.

“Мы гордимся Вашей деятельностью в Австралии. Сегодня Вы является одной из самых влиятельных армянских женщин в мире, и я рад возможности встретиться”, - отметил Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства выразил надежду, что в результате деятельности Глэдис Береджиклян еще больше будут развиваться отношения между Арменией и Австралией, а также расширятся взаимные интересы.

Глэдис Береджиклян поздравила премьер-министра с положительными событиями в Армении и отметила, что представители армянской общины Австралии внимательно следят за событиями на Родине. Она подчеркнула, что, в отличие от предыдущих лет, на этот раз она замечает среди общества большой энтузиазм и веру в будущее.

Г-жа Береджиклян представила свою деятельность в Новом Южном Уэльсе и рассказала об армянской общине Австралии.

Собеседники обменялись мнениями о развитии сотрудничества между Арменией и Австралией, укреплении связей между Арменией и диаспорой, приоритетах правительства Армении.

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Г-жа Глэдис Береджиклян одержала победу на выборах 23 марта 2019 года в Новом Южном Уэльсе, став первой избранной женщиной-премьер-министром этого штата. Бабушка и дедушка Береджиклян были сиротами, пережившими Геноцид армян.

Новый Южный Уэльс - один из восьми штатов Австралии с населением около 8 миллионов человек, из которых более 5 миллионов проживают в городе Сидней. ВВП на душу населения составляет около 53 000 долларов. Штат обеспечивает 32,7% австралийской экономики, хотя и является пятым по численности населения. 20% экономики - это сельское хозяйство, также экспортирует уголь, есть высокотехнологичная промышленность, в Сиднее находятся офисы крупнейших австралийских ИТ-компаний.