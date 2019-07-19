Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших детских художественных произведений, по данным продаж за июнь.

На первой горизонтальной - книга “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, сохранившие свою актуальность и по сей день.

Вторую горизонталь занимает произведение Джанни Родари “Голубая стрела”. По итальянской легенде, каждый год, в праздник Богоявления Бефана ходит по домам и раздает детям подарки. В этой милой истории Джанни Родари старушка Бефана имеет маленький магазин игрушек. Из-за витрины игрушки, покорные своей “заводной” судьбе и воле своей капризной хозяйки, наблюдают за происходящим на заснеженной улице. Но в ночь Богоявления они оживают, садятся в волшебный поезд по имени “Голубая стрела” и решают сами себя подарить детям, которым родители не могут купить подарки. Пассажиры Голубой стрелы для маленьких читателей прекрасный пример любви, самопожертвования и солидарности.

На третьей горизонтальной - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

С полным списком бестселлеров на армянском можете ознакомиться на сайте armenpress.am по адресу: