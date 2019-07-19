“Ереванский бестселлер”: "Армянские сказки” на первом месте, детская литература
Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших детских художественных произведений, по данным продаж за июнь.
На первой горизонтальной - книга “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, сохранившие свою актуальность и по сей день.
Вторую горизонталь занимает произведение Джанни Родари “Голубая стрела”. По итальянской легенде, каждый год, в праздник Богоявления Бефана ходит по домам и раздает детям подарки. В этой милой истории Джанни Родари старушка Бефана имеет маленький магазин игрушек. Из-за витрины игрушки, покорные своей “заводной” судьбе и воле своей капризной хозяйки, наблюдают за происходящим на заснеженной улице. Но в ночь Богоявления они оживают, садятся в волшебный поезд по имени “Голубая стрела” и решают сами себя подарить детям, которым родители не могут купить подарки. Пассажиры Голубой стрелы для маленьких читателей прекрасный пример любви, самопожертвования и солидарности.
На третьей горизонтальной - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.
С полным списком бестселлеров на армянском можете ознакомиться на сайте armenpress.am по адресу: