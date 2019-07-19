Социальная скорая помощь: в Армении внедряют новую систему

Внедряемый в Армении институт социальной скорой помощи даст волонтерам возможность помочь людям, нуждающимся в социальной поддержке. В беседе с «Арменпресс» заместитель министра труда и социальных вопросов Жанна Андреасян представила, что такое институт социальной скорой помощи, рассказала о его значении и необходимости.

“Идея создания системы социальной скорой помощи родилась еще несколько лет назад. Теперь мы пытаемся сделать это реальностью. Система направлена на то, чтобы мы систематически могли бы выявлять и реагировать на нужды людей, которым необходима социальная поддержка. В эту программу мы должны привлечь различные общественные организации, активных граждан, государственные структуры, а также общины и областные администрации”, - отметила Андреасян и добавила, что предполагается тесное сотрудничество между всеми этими структурами, для того чтобы было возможно полностью, скоординировано удовлетворять нужды граждан.

По ее словам, при создании платформы социальной скорой помощи, будут собраны данные нуждающихся в поддержке и возможности оказания поддержки.

“В разных областях Армении планируется создание территориальных пунктов, и сейчас мы осуществляем их картографию. Мы поставили цель, по крайней мере, во всех крупных населенных пунктах иметь эти территориальные пункты, которые будут действовать как приемные и распределительные точки, куда люди и структуры смогут передавать все то, что может пригодиться другим. Те, кто нуждается во всем этом, смогут приходить и забирать то, что им нужно”, - сказала Андреасян.

На данный момент ведутся обсуждения по территориальным пунктам, поскольку там должна быть поставлена задача соответствия определенным условиям, особенно если речь идет о продуктах питания.

Территориальную карту министерство разместит на своем сайте, чтобы люди знали, к какому пункту они могут подойти и передать то, что пожелают, а нуждающиеся - откуда могут взять это.

Замминистра сообщила, что люди могут оказывать и вещественную помощь, начиная от детской коляски до инвалидной, от одежды до техники.

“Мы хотим внедрить две идеи - помощь тем, кто в этом нуждается и элемент взаимопомощи. Мы хотим распространить эту культуру, чтобы люди знали, что в случае необходимости мы можем оказать им содействие”, - сказала Жанна Андреасян.

В систему социальной скорой помощи ведомство планирует включить и волонтерскую работу, в которую будут вовлечены юристы, психологи. “Эти люди на добровольной основе, в определенном объеме и в определенное время суток смогут оказывать поддержку людям, нуждающимся в этом. Эти услуги также будут частью системы социальной скорой помощи”,- подчеркнула заместитель министра труда и социальных вопросов РА и добавила, что в ближайшее время будут распространены объявления о создании банка добровольцев, то есть будут собраны данные тех людей, которые захотят присоединиться к системе.

Программа будет состоять из двух этапов. Первый - координация, этот процесс осуществят территориальные органы социального содействия. На втором этапе планируется запустить электронную систему, которая будет очень простым в использовании инструментом для любого человека.

Андреасян уверена, что программа будет успешной в том случае, если система будет децентрализованной.

Лилит Демурян

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