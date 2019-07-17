Горячая линия с Алиевым действует, но не гарантирует того, что жертв не будет: Пашинян

Горячая линия между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана действует, однако, к сожалению, это не гарантия того, что жертв на линии соприкосновения не будет. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью директору армянской службы радио «Свобода» Грайру Тамразяну.

«Но мы работаем над тем, чтобы переговоры имели четкий результат. Почему переговоры не имеют четкого результата? Сейчас с представителями международного сообщества, когда я хочу описать ситуацию, почему переговоры не приводят к результату, я говорю, что есть только одна причина и одно предложение. Когда я был избран премьер-министром Республики Армения, с трибуны Национального Собрания я объявил, что любой вариант решения карабахского вопроса должен быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха и народа Азербайджана. Это было беспрецедентное заявление в нашей реальности, потому что ни один армянский лидер не говорил, что решение должно быть приемлемым для азербайджанского народа.

Это очень важное заявление, которое создает серьезную основу для переговорного процесса. Следовательно, почему нет прогресса? По очень простой причине: потому что президент Азербайджана отказывается произносить то же самое предложение. Он также должен сказать, что любой вариант решения карабахского вопроса должен быть приемлемым для народов Азербайджана, Карабаха и Армении», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, до тех пор, пока это предложение не озвучено Азербайджаном, переговоры не будут эффективными.

«Следовательно, любой, кто считает, что урегулирование карабахской проблемы может быть приемлемым для народа Азербайджана и неприемлемым для народа Карабаха и народа Армении, он не знает ни народ Карабаха, ни народ Армении», - заключил Пашинян.