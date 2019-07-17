Новоназначенный посол Испании вручил копии верительных грамот замминистра ИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 17 июля принял посла Испании в Армении Фернандо Вальдерама де Пареху (резиденция в Москве) по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла Пареху с началом дипломатической миссии в Армении, заместитель министра выразил надежду, что посол будет содействовать активизации двусторонних отношений.

Собеседники коснулись интенсификации политического диалога, углубления межведомственного сотрудничества, организации взаимных визитов на высоком уровне, развития торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере культуры и образования и представляющих взаимный интерес других вопросов.

Заместитель министра иностранных дел представил информацию о развитии партнерских отношений Армения-ЕС, в частности, в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Посол Пареха, в свою очередь, подчеркнул важность расширения и углубления двусторонних отношений, представив основные приоритеты своей будущей деятельности в Армении.