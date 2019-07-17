Пашинян считает самым большим достижением установление демократии в Армении 

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, за 14 месяцев его правления самым большим достижением является установление демократии в Армении и демократический имидж страны. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом в интервью директору армянской службы радио “Свобода” Грайру Тамразяну, отвечая на вопрос, что является самым большим достижением за время его пребывания на посту премьер-министра.

«Моя политическая биография предопределяет ответ, потому что, на мой взгляд, величайшим достижением является демократия и демократический имидж Армении, а также тот факт, что в современном мире Армения беспрекословно считается демократической страной», - сказал Пашинян.

Он также напомнил, что на парламентских выборах в Армении в 2018 году ни одна политическая сила не оспорила результаты.

«Это исключительное событие в истории Третьей республики. Я считаю это большим успехом», - сказал Пашинян.

Он добавил, что 8 мая он провел пресс-конференцию, где представил 100 фактов о новой Армении, экономических и антикоррупционных достижениях.

«Достижением также являются демократические направления, борьба с коррупцией, равенство перед законом, ликвидация монополий и, в конечном счете, самосознание гражданина, что он сам формирует власть в Армении. Важно, чтобы на выборах в органы местного самоуправления победили не только представители власти, но и оппозиции», - заключил премьер-министр Армении.