Посол Армении в РФ рассказал российскому журналисту о старинной усадьбе семейства Лазаревых

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян рассказал российской радиостанции «Эхо Москвы» о старинной усадьбе семейства Лазаревых, в которой располагается дипломатическая миссия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт радиостанции, Тоганян рассказал, как Лазаряны поселились в России и создали большой особняк из небольшого жилого дома.

«После русско-персидской войны многие наши соотечественники прибыли в Россию и поселились в Астрахани. Оттуда Лазаряны переехали в Москву и Санкт-Петербург. А в конце 17-го века Лазаряны купили маленький кирпичный дом в этом районе и начали строить это поместье», - сказал Тоганян.

Посол Армении вместе с корреспондентом радиостанции прошелся по территории Лазаревской семинарии и представил интересные факты об истории армянской семьи.