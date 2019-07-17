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Пашинян поздравил Урсулу фон дер Лайен с избранием на пост председателя ЕК


Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Урсулу фон дер Лайен с избранием на пост председателя Европейской комиссии. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Со всей теплотой поздравляю Вас в связи с избранием на пост председателя Европейской комиссии. Уверен, что Ваше пребывание на этой должности, как первой женщины-председателя Европейской комиссии, ознаменуется новым подъемом Европейского союза. С радостью хочу отметить, что Армения сегодня имеет богатую и всеобъемлющую повестку отношений с Европейским союзом. Мы придаем особую важность реализации Договора о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, который будет способствовать не только дальнейшему укреплению наших связей, но и ходу реформ правительства Армении.

Армения была и остается надежным партнером Европейского союза. Уверен, что наши общие ценности, а также коренные изменения в Армении, которые привели к победе демократии и верховенства закона, являются надежной основой для дальнейшего совершенствования наших отношений и развития эффективного сотрудничества.

Желаю Вам всяческих успехов и плодотворной деятельности на ответственном посту председателя Европейской комиссии”, - говорится в поздравительном послании.




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