Вице-премьер Тигран Авинян встретился с министром по делам детей и молодежи Ирландии

Находящийся в Нью-Йорке для участия в политическом форуме высокого уровня по вопросам стабильного развития ООН вице-премьер Тигран Авинян 15 июля встретился с министром по делам детей и молодежи Ирландии Кэтрин Заппоне.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, собеседники отметили, что существует значительный потенциал для углубления двусторонних отношений, и выразили заинтересованность во всестороннем развитии сотрудничества. В этой связи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в рамках международных платформ, особенно в рамках ООН, активизации парламентской дипломатии, формирования экономической повестки дня и др.

Тигран Авинян выделил перспективы налаживания партнерства с Ирландией в сфере информационных технологий, хорошим поводом для которого может стать предстоящий в октябре 23-й Всемирный конгресс информационный технологий. Вице-премьер также рассказал о Центре креативных технологий “Тумо”, который стал уникальным брендом Армении в мире и внес значительный вклад в культурно-образовательное развитие детей и молодежи.

Кэтрин Заппоне отметила, что, учитывая свои достижения в привлечении потенциала большой ирландской диаспоры, Ирландия готова поделиться своим опытом и знаниями с армянскими коллегами.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между ЕС и Арменией. В этом контексте вице-премьер выделил развитие человеческих связей и подчеркнул важность скорого начала переговоров о либерализации визового режима с ЕС.