Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Вице-премьер Тигран Авинян встретился с министром по делам детей и молодежи Ирландии


Находящийся в Нью-Йорке для участия в политическом форуме высокого уровня по вопросам стабильного развития ООН вице-премьер Тигран Авинян 15 июля встретился с министром по делам детей и молодежи Ирландии Кэтрин Заппоне.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, собеседники отметили, что существует значительный потенциал для углубления двусторонних отношений, и выразили заинтересованность во всестороннем развитии сотрудничества. В этой связи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в рамках международных платформ, особенно в рамках ООН, активизации парламентской дипломатии, формирования экономической повестки дня и др.

Тигран Авинян выделил перспективы налаживания партнерства с Ирландией в сфере информационных технологий, хорошим поводом для которого может стать предстоящий в октябре 23-й Всемирный конгресс информационный технологий. Вице-премьер также рассказал о Центре креативных технологий “Тумо”, который стал уникальным брендом Армении в мире и внес значительный вклад в культурно-образовательное развитие детей и молодежи.

Кэтрин Заппоне отметила, что, учитывая свои достижения в привлечении потенциала большой ирландской диаспоры, Ирландия готова поделиться своим опытом и знаниями с армянскими коллегами.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между ЕС и Арменией. В этом контексте вице-премьер выделил развитие человеческих связей и подчеркнул важность скорого начала переговоров о либерализации визового режима с ЕС.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2833 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2619 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 2585 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 2564 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 2274 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации