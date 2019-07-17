Арарат Мирзоян встретился с республиканским руководителем большинства Сената США МитчемМакконнеллом

16 июля председатель НС РА Арарат Мирзоян встретился в Вашингтоне с республиканским руководителем большинства Сената США МитчемМакконнеллом. Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, спикер представил своему коллеге политические развития после революции в Армении, подчеркнул важность содействия США нашей стране на данном этапе.

Стороны обсудили возможности увеличения финансовой помощи Армении, предоставляемой Соединенными Штатами, вопросы, касающиеся внешней политики страны и региональной стабильности, энергетической безопасности и ряда других сфер.

Арарат Мирзоян в ходе встречи обратился к важности совместных программ, направленных на развитие возможностей парламента и содействие повестке реформмежду НС Армении и национальными демократическими и международными республиканскими институтами.

Стороны придали большое значение выявлению большого потенциала армяно-американских отношений и реализации практических шагов в этом направлении.