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Запущена официальная страница СНБ РА в Facebook


Пресс - центр Службы национальной безопасности Армении запустил официальную страницу в Facebook под названием “Служба национальной безопасности Армении”. Какпередает Арменпресс, обэтомсообщаетпресс-центр СНБ.

“В социальной сети Facebook уже давно действуют страницы и группы под названиями “Национальная безопасность”, которые не имеют никакого отношения к деятельности СНБ РА. Отныне на официальной странице СНБ в Facebook  Вы сможете ознакомиться с деятельностью директора СНБ А. Ванецяна, с официальными новостями службы, найти интересные истории об армянских разведчиках, их деятельности, исключительных исторических экспонатах в музее СНБ, а также ознакомиться с другими важными и интересными сведениями, касающимися национальной безопасности РА”, - говорится в сообщении.




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