Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Никол Пашинян поздравил Ангелу Меркель с Днем рождения


Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель по поводу Дня рождения. Об этом Арменпресс  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения, желая счастья и новых успехов в осуществлении Вашей ответственной миссии. Последовательный прогресс и усиление Германии за годы Вашего правления - лучшее свидетельство Ваших высоких качеств лидера. В деле осуществления реформ, начавшихся после Бархатной революции в Армении, я высоко ценю содействие Германии и Европейского союза, и надеюсь, что оно будет носить продолжительный характер.

С теплотой вспоминаю наши встречи в Ереване и Берлине, которые дружественные отношения между Арменией и Германией подняли на новый уровень. Уверен, что последовательная реализация наших договоренностей придаст новое качестводинамичному армяно-немецкому партнерству во благо благополучия наших народов.

Еще раз поздравляю Вас, желая Вам и Вашей семье мира, успехов и всех благ”, - говорится в поздравительном послании.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2716 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2503 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 2470 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 2449 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 2181 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации