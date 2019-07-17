Никол Пашинян поздравил Ангелу Меркель с Днем рождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель по поводу Дня рождения. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения, желая счастья и новых успехов в осуществлении Вашей ответственной миссии. Последовательный прогресс и усиление Германии за годы Вашего правления - лучшее свидетельство Ваших высоких качеств лидера. В деле осуществления реформ, начавшихся после Бархатной революции в Армении, я высоко ценю содействие Германии и Европейского союза, и надеюсь, что оно будет носить продолжительный характер.

С теплотой вспоминаю наши встречи в Ереване и Берлине, которые дружественные отношения между Арменией и Германией подняли на новый уровень. Уверен, что последовательная реализация наших договоренностей придаст новое качестводинамичному армяно-немецкому партнерству во благо благополучия наших народов.

Еще раз поздравляю Вас, желая Вам и Вашей семье мира, успехов и всех благ”, - говорится в поздравительном послании.