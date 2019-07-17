Засекреченные места размещения ядерного оружия США случайно включили в доклад для НАТО

Авторы доклада для одного из комитетов Парламентской ассамблеи НАТО случайно включили в него перечень засекреченных мест размещения ядерного оружия США в Европе. Об этом сообщает во вторник газета The Washington Post со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении бельгийских СМИ.

Недавно выпущенный, а впоследствии удаленный документ, опубликованный структурой, связанной с НАТО, "вызвал шумиху в европейских СМИ, подтвердив секрет, о котором и так все давно знали: ядерное оружие США хранится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции", пишет американское издание.

Документ, в котором содержалась эта информация, был подготовлен в апреле для весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая прошла в Братиславе. Согласно отрывку, который приводит бельгийская газета De Morgen, в тексте упоминалось о 150 ядерных боеголовках, развернутых в Европе. Эти бомбы "хранятся на шести европейских и американских базах: Кляйне-Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции", отмечалось в тексте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Однако, согласно этой информации, на прошлой неделе в интернете была опубликована новая версия документа, в которой упоминание о местах размещения ядерного оружия уже отсутствует. Автор доклада, канадский сенатор Джозеф Дэй, объяснил The Washington Post, что первая версия была лишь черновым вариантом. "Все данные, использованные в этом докладе, находятся в открытом доступе", - утверждает он. В самом документе при этом не давалось никаких ссылок на источники.

В то же время представитель НАТО, поговоривший с американской газетой на условиях анонимности, заявил, что документ не имеет прямого отношения к альянсу. "Это не официальный документ", - подчеркнул он, добавив, что авторами являются члены Парламентской ассамблеи НАТО.