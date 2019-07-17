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Цены на драгоценные металлы - 16-07-19


НЬЮ-ЙОРК, 17 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 16 июля были установлены следующие цены на драгоценные металлы.

Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото снизилась на 0.61% и составила 1406.20 долларов США, фьючерсная цена на серебро выросла на 1.76% и составила 15.64 долларов США, фьючерсная цена на платину снизилась на 0.15% и составила 844.30 долларов США.

Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.




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