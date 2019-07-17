Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Цены на нефть снизились - 16-07-19


НЬЮ-ЙОРК - ЛОНДОН, 17 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В результате торгов за 16 июля на крупнейших сырьевых биржах мира были установлены следующие цены на нефть:

Как передает «Арменпресс», на Нью-Йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) цена на марку WTI снизилась на 3.29% и составила 57.61 долларов США, а на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) стоимость марки Brent снизилась на 3.08% и составила 64.50 долларов США.

Единица измерения нефти – баррель, один баррель - 158.98 литра.

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, основанная в 1882 году, которая занимает первое место в нефтяных фьючерсных торгах. В данный момент торги идут по индексам 2 бирж - NYMEX- по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.

London Intercontinental Exchange (ICE) - Лондонская финансовая фьючерсная и опционная биржа, основанная в 1982 году.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2650 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2439 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 2405 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 2386 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 2128 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации