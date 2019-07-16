Президент Республики Арцах посетил туристическую зону отдыха «Каркар»

Президент Республики Арцах Бако Саакян 16 июля посетил туристическую зону отдыха «Каркар», расположенную вблизи Степанакерта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян на месте ознакомился с подготовительными работами, проводимыми здесь в рамках предстоящих в Арцахе 7-х Всеармянских летних игр.

Президент Арцаха дал поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ, подчеркнув важность наличия в республике комфортной и современной туристической сети.

Президента сопровождали госминистр Григорий Мартиросян, председатель Международного комитета Всеармянских игр Ишхан Закарян, другие должностные лица.