Армения принципиальна в вопросе своей глобальной роли в мире:oбзор “KCW Today”

“Aрмянский саммит мыслей”, впервые в истории организованный за пределами Франции, в Дилижане,под патронатом президента РА Армена Саркисяна продолжает получать отклики на страницах мировой прессы. Как передаетАрменпресс, в британском издании “KensingtonChelsea&WestminsterToday” была опубликована статья, посвященная “Армянскому саммиту мыслей”, который состоялся с 7 по 9 июня.

“Крайне очевидно, что разрыв между людьми и политическими деятелями быстро увеличивается. Проблема доверия, веры и надежды к нашим лидерам нуждается в решении. Связи с людьми, а также наша интеграция с правительством переживает серьезный спад. Необходимо, чтобы самые острые умы наших стран занялись бы работой по решению этой проблемы. Политические деятели должны сотрудничать с людьми. Мы не готовыи далее быть зрителями в их театре.Нам нужен “саммит мыслей”, - этими словами начинается статья “KensingtonChelsea&WestminsterToday”.

Журналист издания, который лично участвовал в работе саммита, отмечает, что это крупное мероприятие, организованное усилиями президента Армении Армена Саркисяна и соучредителя “Саммита мыслей” Тьерри Малере, собрало под одной крышей около 300 видных мыслителей и деятелей мира, создав своеобразный тинк-танк с интеллектуальным капиталом, в котором делалась попытка понять и улучшить наш мир. Автор отмечает, что Армения, имеющая богатые исторические и культурные традиции, богата и восхитительным человеческим интеллектуальным капиталом. “Страна находится в центре экономической и общественной революции и принципиальна в вопросе своей глобальной роли в мире, учитывая традиционную силу страны в деле науки, креативности и интеллектуальных способностей.

Когда изучаешь опыт президента Саркисяна, становится понятно, почему этот важный саммит собрал так много мировых мыслителей, экспертов и лидеров. Он обладает качеством государственного управления, которое крайне редко встречается в политике наших дней. Он считается любимым президентом и пользуется верностью и глубоким восхищением своего народа, и, как сказал один из участников: “В его лице мы видим реального человека, который спокоен в своих чувствах и не может уставать”, - отмечает журналист издания.