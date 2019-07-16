Погрануправление ФСБ РФ в Армении пресекли попытку незаконного провоза наркотиков

В пункте пропуска «Агарак» сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения пресекли попытку незаконного провоза наркотиков на территорию Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, 14 июля т.г. в ходе осмотра транспортного средства, следовавшего на въезд в Республику Армения под управлением гражданина Исламской Республики Иран, пограничным нарядом, с использованием служебной собаки, обнаружен сверток с кристаллическим веществом белого цвета, предположительно «метамфетамин». Запрещенные вещества были спрятаны в кабине автомобиля, под пассажирским сиденьем.

Указанное лицо и обнаруженное вещество установленным порядком переданы сотрудникам правоохранительных органов Республики Армения для проведения экспертизы и установления всех обстоятельств инцидента.